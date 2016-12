Paulo Olympio vence eleição na ASJ

O servidor da Justiça Paulo Oympio venceu a eleição realizada neste sábado (17/12) e foi reconduzido à presidência da Associação dos Servidores da Justiça do RS (ASJ) para o biênio 2017/2018. A chapa 1 recebeu 109 votos frente aos 59 da chapa 2, liderada pelo candidato da oposição Carlos Jacques Neto. Segundo Olympio, receber o desafio de comandar a entidade por mais dois anos é motivador principalmente porque vem em um momento democrático de disputa que só fortalece o caráter plural da entidade. À frente da ASJ há exatos 30 anos, ele diz que a votação validou o trabalho sério que vem sendo realizado pela diretoria, comprometida e determinada a servir a ASJ e a seus associados. “O esforço da diretoria foi recompensado com esse voto de confiança que está sendo renovado a partir de ”, frisou Olympio logo após a votação, ao ressaltar que “estamos em um momento em que a institucionalidade está muito fragilizada, com ruptura da segurança política”.

O calor do à tarde não afastou os servidores que foram até a Sede Campestre da ASJ exercitar seu direito de voto. Colegas de Porto Alegre, Região Metropolitana e do Interior vieram participar. Uma comitiva de servidores veio de Santa Maria só para votar no pleito, o que, segundo Olympio, reforça a relação da ASJ com suas origens, uma vez que a associação foi fundada no município gaúcho há 72 anos. “É um momento muito importante para a associação na medida em que suas raízes se mostram firmes. Esta votação confirma que as pessoas que fazem parte da ASJ estão atuantes e respalda o trabalho de diversas diretorias que se sucederam com eleições de dois em dois anos”.

Para apurar o resultado da votação deste , a assembleia deliberou pelo método de contraste visual. Para tal, os servidores foram divididos em dois grupos, consolidando a vitória da Chapa 1. O resultado final ainda incluiu a votação de 32 procurações válidas (23 para chapa 1 e 9 para chapa 2).

Durante a assembleia geral, também foram aprovados o relatório de atividades da Diretoria Executiva, relativamente ao biênio 2012/2014 e ao período de a .

