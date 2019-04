Paulo Preto admite possuir mais de 137 milhões em contas na Suíça

O engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, se declarou dono de quatro contas na Suíça, à Receita Federal. Ao todo, os valores depositados naquele país seriam de R$ 137,4 milhões. A informação foi de encontro a todas as declarações dadas por ele nos últimos cinco anos. Apontado como operador de recursos ilícitos do PSDB, o ex-diretor da Dersa, empresa de infraestrutura viária do governo paulista, terá que pagar multa.

Paulo preto está preso desde fevereiro, condenado a 145 anos. Investigado pela Lava Jato em São Paulo e em Curitiba, já é sua terceira passagem pela prisão.

O motivo levantado por especialistas, para a nova declaração do engenheiro, admitindo possuir as contas, seria a possibilidade de evitar uma acusação por crime fiscal.

