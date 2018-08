Paulo Vellinho será palestrante na Associação Comercial de Porto Alegre

O empresário Paulo Vellinho, 90 anos, irá contar algumas de suas muitas experiências na reunião-almoço Menu Porto Alegre que acontece na terça-feira, 21/8, às 12h, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre. Empreendedor que comandou a Springer, líder empresarial que presidiu a Fiergs e outras tantas entidades de classe, executivo da Coemsa e da Avipal, Vellinho é um dos personagens que ajudou a forjar a indústria gaúcha e brasileira do século 20. O evento será realizado no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

Ele também vai falar sobre o livro “Paulo Vellinho – o realizador de um sonho chamado Springer”, recém lançado pela Editora Fronteira, de autoria do jornalista Mário de Santi. Não é uma biografia, mas uma seleção de cases vivenciados ao longo de sua trajetória de mais de 60 anos como empreendedor.

A ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) fica no Largo Visconde de Cairu, 17, Palácio do Comércio/Centro Histórico

Deixe seu comentário: