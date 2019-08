Pavilhão da Agricultura Familiar é oficialmente aberto na 42ª Expointer

O maior Pavilhão da Agricultura Familiar da história da Expointer, que com 316 espaços de comercialização em sete mil metros quadrados, foi aberto oficialmente na tarde desta quinta-feira (29), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O ato simbólico ocorreu no 6º dia da feira e foi realizado pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, juntamente com o governador, Eduardo Leite, o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, entre outras autoridades.

Como representante do governo federal, a ministra fez a entrega dos selos nacionais da agricultura familiar a produtores gaúchos e assinou os primeiros financiamentos para construção e reformas de casa pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). “Eu tiro o chapéu para os agricultores gaúchos, porque são exemplo para todo o país”, elogiou Tereza Cristina.

Para o governador Eduardo Leite, o momento é de celebração. “Estamos muito orgulhosos de ver esse incremento, que demonstra a força dos nossos agricultores. Que não são pequenos produtores, mas grandes produtores donos de pequenas propriedades”, destacou.

Na 21ª edição do Pavilhão, a agricultura familiar apresenta a maior participação da sua história na Expointer, com 316 espaços de comercialização que acomodam 312 estabelecimentos do Rio Grande do Sul, quatro do Rio de Janeiro, dez de Minas Gerais e um do Amapá. O número de inscrições é 9,5% maior do que em 2018, quando 285 expositores participaram. Ao todo, 139 municípios do Estado estão representados no local.

O espaço oferece aos visitantes toda a diversidade de produção das agroindústrias, artesanato rural, plantas e flores, além de quatro cozinhas com refeições. O Pavilhão da Agricultura Familiar é organizado por uma comissão formada pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do governo federal, Emater, Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no RS), Fetraf Sul (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS) e Via Campesina.