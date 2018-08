Pavilhão da Agricultura Familiar será aberto com 285 expositores

A 20ª Feira da Agricultura Familiar da Expointer terá 280 estandes para exposição e comercialização de produtos de 285 expositores, entre agroindústrias, artesanato, plantas e flores. O número de

estandes vai aumentar 41% em relação ao ano passado, com a inauguração do novo pavilhão, que aumenta a área para cerca de sete mil metros quadrados. No ano passado, foram oferecidos 198 espaços.

Ao longo dos nove dias da feira, que ocorre de 25 de agosto a 2 de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, a Feira da Agricultura Familiar apresentará o trabalho de 1.350 famílias de

106 municípios gaúchos. “Esta é a vigésima participação da agricultura familiar nesta feira, um lugar de diversidade, já consagrado como polo difusor da qualidade dos produtos de nossos

agricultores”, disse o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), Tarcisio Minetto.

Conforme a SDR, 283 agroindústrias gaúchas se inscreveram este ano e 275 foram homologadas pelos organizadores, sendo 76% agroindústrias e 24% expositores de artesanato, plantas e flores. Os

empreendimentos gaúchos ocuparão 270 estandes – alguns espaços serão ocupados por duas agroindústrias, acomodando todos os empreendedores aprovados pela comissão organizadora. Todas as agroindústrias gaúchas participantes são incluídas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela SDR.

Além de corredores mais amplos para circulação do público, a feira terá capacidade para servir refeições a 400 pessoas simultaneamente, pois a área da praça de alimentação foi dobrada. Outra

melhoria é o aumento da área dos estandes, que passaram de quatro para seis metros quadrados, contando com espaço para um pequeno depósito de produtos. Este ano haverá ainda ampliação do número de agroindústrias de fora do Rio Grande do Sul. Serão 10 empreendimentos de Minas Gerais, por meio de parceria com a Fetag/RS.

A Feira da Agricultura Familiar na Expointer é viabilizada com a parceria da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), ligada à Casa Civil da Presidência da

República, e administrada pela SDR em conjunto com a Sead, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi), Emater, Fetag/RS, Fetraf/RS e Via Campesina.

Em 2017, a agricultura familiar foi um dos principais destaques da Expointer, alcançando volume de vendas de R$ 2,8 milhões, valor 40% superior à edição de 2016.

