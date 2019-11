Notas Mundo Paz com Farc na Colômbia será concluída em 15 anos

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Para que o acordo de paz seja totalmente implementado na Colômbia, são necessários “10 a 15 anos”, calcula Carlos Ruiz, representante da ONU no país sul-americano, ao falar sobre o terceiro aniversário do pacto histórico entre o governo e o grupo guerrilheiro mais antigo da região. O acordo foi assinado em 24 de novembro de 2016 e aprovado pelo Congresso no mês seguinte.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário