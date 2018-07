Criminosos ligados à facção criminosa PCC criaram um setor destinado só para buscar formas de bular a fiscalização em presídios, especialmente no Estado de São Paulo, e entregar celulares a criminosos confinados. Entre as estratégias usadas pela facção está o recrutamento de mulheres com algum tipo de prótese ou órtese e até gestantes que seriam isentas de revistas.

Deixe seu comentário: