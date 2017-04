Foi aprovada na noite desta segunda-feira (10) a saída do PDT da base aliada do governo de José Ivo Sartori.

Na sede do partido em Porto Alegre, cerca de 300 integrantes defenderam a permanência.

A decisão ocorre em meio ao encaminhamento da votação de projetos do pacote do Executivo na Assembleia do RS. A sigla ocupa atualmente sete cadeiras no Legislativo gaúcho.

O partido estuda lançar candidatura própria para o governo do Estado nas próximas eleições, em 2018.

