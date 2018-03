PDT insiste em obter apoio do PRB no Estado

O presidente do PRB gaúcho, deputado federal Carlos Gomes, reuniu-se ontem com o pré-candidato do PDT ao Governo do Estado, Jairo Jorge, e com o presidente estadual do partido, deputado federal Pompeo de Mattos. Os pedetistas renovaram o convite ao PRB para uma aliança na corrida eleitoral deste ano. Jairo destacou que as vagas para candidaturas a vice-governador e ao Senado estão em aberto e que o PRB pode, eventualmente, indicar nomes para os dois cargos, além de compor aliança na proporcional nas disputas para deputado estadual e federal. Carlos Gomes disse ao colunista que “estamos avaliando as propostas, e no momento oportuno decidiremos o projeto que for melhor para o Rio Grande do Sul”.

DEM cobra fidelidade a Rodrigo Maia

Além de aprovar o lançamento da pré-candidatura à Presidência da República do deputado federal Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, a convenção nacional do DEM nesta quinta-feira em Brasília, pretende enquadrar todos os diretórios estaduais, para que se mantenham fiéis a esta candidatura.

Dilema no RS

Por conta dessa deliberação, a direção nacional terá de enfrentar o dilema de afastar o presidente do partido no Rio Grande do Sul. Considerado infiel, o deputado federal Onyx Lorenzoni atua como coordenador informal da pré-candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro à presidência da República. Vice-presidente estadual, o vereador Reginaldo Pujol sustenta que esta não seria a melhor solução, tendo em vista a folha de serviços que Onyx tem prestado ao partido.

Hora da transparência

O anuncio da abertura de investigação destinada a apurar indícios de irregularidades cometidas por deputados estaduais no manuseio das verbas de gabinete, resulta dos dados levados ao Ministério Público pelo ex-deputado Diogenes Bassegio. Alguns deputados – incluindo o próprio presidente do Legislativo gaúcho, Marlon Santos – reagiram com inesperada irritação às denúncias do ex-colega. Aprovada a abertura da investigação pelo MP pelo Judiciário, o próximo passo agora será, sem dúvida, levantar o sigilo. A começar pelo nome dos investigados.



Marchezan em Brasília

O prefeito de Porto Alegre estará hoje em Brasília. Participa da reunião com o presidente Michel Temer para discutir a segurança pública nas capitais. Marchezan Jr. aproveitará para insistir na liberação pela Secretaria do Tesouro Nacional de empréstimo internacional para investir na educação.

Constituição amputada

Em editorial, o Estadão avalia que “A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão do presidente Michel Temer em um inquérito que apura suspeitas de que campanhas eleitorais do MDB receberam recursos ilegais da construtora Odebrecht. O pedido viola claramente o artigo 86, parágrafo 4º, da Constituição, onde se lê que ‘o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções’”. A despeito disso, o ministro do STF Edson Fachin aceitou o requerimento e incluiu o presidente Temer no inquérito.

Ou seja, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, duas das principais instituições responsáveis por vigiar o cumprimento da Constituição e a defesa da ordem jurídica, decidiram, em conjunto, suspender a vigência de um dispositivo constitucional.

