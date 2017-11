PDT pode negar vaga ao Senado para Fortunati

As negociações que a cúpula do PDT gaúcho vem fazendo na busca de alianças para alavancar a candidatura de Jairo Jorge ao governo do Estado incluem as vagas de vice-governador e uma cadeira ao Senado. Serão duas cadeiras ao Senado, mas uma delas será oferecida a aliados. Porém, para quem achava que, ao natural, a vaga ao Senado seria do ex-prefeito José Fortunati, enganou-se. Está em curso uma articulação da cúpula para garantir a vaga ao ex-candidato ao governo e ex-secretário da Educação do governo Sartori, o procurador de justiça Vieira da Cunha, a vaga para disputar a cadeira ao Senado. Para tirar a limpo a situação, Fortunati encaminhou documento à direção do PDT sugerindo abertura de inscrição para os pré-candidatos ao Senado e uma definição até o dia 16 de dezembro.

Nem Jairo Jorge está garantido

O problema não é só do ex-prefeito José Fortunati. O PDT ainda sonha com a candidatura do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, ao governo. Ele descarta a possibilidade. Mas se mudar de ideia, Jairo Jorge seria remanejado para a disputa ao Senado.



Contribuinte chamado a pagar prejuízo da CGTEE

A análise do desempenho da CGTEE, a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica da Eletrobrás, cuja sede fica em Porto Alegre, mantenedora de usinas térmicas a carvão em Candiota, no Rio Grande do Sul, aponta para prejuízo no último ano. Não é qualquer prejuízo: os valores chegam a R$ 1 bilhão. É estranho que alguém ainda seja contra a privatização da CGTEE, embora o problema seja encontrar algum interessado em adquiri-la.



Tráfico no Centro Histórico da Capital

Transformadas em impressionante favela, as calçadas sob o viaduto Otávio Rocha, como já perceberam os comerciantes que trabalham no local e usuários dos terminais de ônibus, não abrigam simples moradores de rua. Assustados, veem diariamente que funciona ali um bem organizado esquema de venda de receptação de objetos furtados e drogas, com horário certo para chegada, e logística organizada para distribuição dos produtos a outras áreas do Centro da cidade.



Reforma ministerial em etapas

Com três ministros em áreas importantes do governo – Eliseu Padilha na Casa Civil, Ronaldo Nogueira na pasta do Trabalho e Emprego e Osmar Terra na Ação Social e Reforma Agrária – o governo ainda faz o esboço da reforma ministerial. Padilha, intocável na reforma, é um dos articuladores da mudança junto ao presidente Michel Temer. E, ontem, ficou decidido que a reforma ministerial será feita em etapas, para não traumatizar a base.



Cpers amarga derrota: greve tem 2% de apoio

O Cpers/Sindicato tenta encontrar uma saída honrosa para encerrar a greve dos professores, sem parecer que foi derrotado. O problema é que a greve praticamente não existe: tem a adesão de apenas 2% dos professores.

Cpers pior que Temer

Ontem, um deputado da base do governador Sartori comentou com o colunista que “se o presidente Michel Temer, no seu pior momento, tinha apenas 3% de apoio, então o Cpers, com 2% de apoio à greve, consegue a proeza de estar pior que o Temer”.

