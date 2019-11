Leandro Mazzini PDT & PSB

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Distantes do PT e do ex-presidente Lula, o PDT e PSB afinam a aliança para as eleições de 2020. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Distantes do PT e do ex-presidente Lula, o PDT e PSB afinam a aliança para as eleições de 2020. Os presidentes das duas legendas Carlos Lupi e Carlos Siqueira aparam arestas estaduais para alinhar a chamada aliança de centro esquerda para as disputas municipais. O diretório nacional do PDT já bateu o martelo e decidiu que terá candidatos próprios nas principais capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes em 2020. Além do PSB, caciques do PDT têm estreitado os laços com políticos da Rede e do PV de olho nas eleições de 2022. Ciro Gomes, o candidato certo do PDT para a disputa ao Planalto, já tem grupo de rede social sobre o tema com 24 mil apoiadores.

Que base?

Este ano, o Congresso Nacional já derrubou nove Medidas Provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. As reformas são negociadas, a alto custo, no varejo.

On the beach

Enquanto o presidente Bolsonaro ocupa-se com a criação de um novo partido, seu ex-aliado, Luciano Bivar, presidente do PSL, curte o sol de Miami com estresse zero.

Realidade

O senador Jaques Wagner (PT-BA) comenta com realismo a liberdade do ex-presidente Lula: “Está solto, mas sua liberdade completa ainda tem muito chão para percorrer”.

Festa do Embaixador

Lula da Silva e José Dirceu poderão se encontrar no sábado em Brasília. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães faz festa de seu aniversário em seu apartamento na Asa Norte, na capital, tradicionalmente freqüentada pela esquerda – e pela cúpula do PT. Ambos são amigos próximos de Pinheiro. A festa tem lotação esgotada.

Parou

Oficialmente lançada pelo Ministério da Educação, a carteira digital estudantil, gratuita, corre o risco de ser derrubada. A Medida Provisória 895/19, que criou o documento, pode perder a validade. Foi enviada em setembro pelo presidente Bolsonaro e até agora aguarda a instalação da comissão que irá analisá-la e votá-la.

Trava ciumenta

Para piorar e travar a situação, o PCdoB, que controla a UNE – e há anos monopoliza a emissão da carteirinha, cobrando – apresentou 55 emendas ao texto.

Abrindo portas

O deputado federal Laércio Oliveira correu para apresentar uma emenda à Medida Provisória Verde e Amarela, depois que o presidente Bolsonaro vetou a desoneração da folha para a contratação de pessoas com mais de 50 anos.

Abrindo portas 2

“Em 2011, eu havia apresentado um projeto com essa proposta, mas resolvi transformá-lo em emenda porque os efeitos são imediatos”, diz o parlamentar. É fato. Tem muita gente de 50 na praça, parada, com muita disposição e experiência para trabalhar ainda.

Toga Quente

Notícia que circula no mundo jurídico de Brasília desde a operação Appius é que a ministra do STJ Maria Thereza Assis Moura, relatora e autora do voto que anulou a Operação Castelo de Areia, não foi incluída na delação de Antonio Palocci para evitar que o caso fosse remetido para o STF investigar o assunto.

Toga Quente 2

Atual Vice-Presidente do STJ, Maria Thereza chegou a ser cogitada para o STF, uma delas na vaga de Elen Gracie com o apoio de Marcio Thomaz Bastos, com quem teve laços profissionais ainda como advogada, no famoso escritório dele.

Toga quente 3

Para deixar mais mistério, o advogado que assinou o HC da Camargo Corrêa sobre a Operação Castelo de Areia no STJ, Pierpaolo Bottini, é amigo e parceiro de livros e aulas da ministra.

Rio respira

O mercado dá sinais de recuperação também no Rio de Janeiro, que há anos vive uma maré ruim nos números sócio-econômicos. Apenas no fim de semana passado, a Tegra vendeu 92 dos 198 apartamentos de condomínio que lançou na Zona Oeste.

ESPLANADEIRA

# A Geocycle investiu R$ 25 milhões nas cinco unidades brasileiras da cimenteira, para converter em energia e matéria-prima mais de 170 mil toneladas de resíduos no coprocessamento.

# A Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro fez um cercadinho na areia da praia da Barra onde tartaruga fez desova, e mantém patrulha ambiental na área.

# O Comitê de Imprensa do Senado foi batizado com o nome do saudoso jornalista João Cláudio Netto Estrella, que faleceu há meses.

# Acontece hoje na PUC-SP o seminário “Papa Francisco e o mundo muçulmano”.

