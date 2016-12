PDT votará com a oposição

Em reunião, ontem à tarde, os sete deputados estaduais resolveram votar contra três projetos do pacotão: 1) o que permite o pagamento dos salários dos servidores públicos no mês seguinte ao do vencimento; 2) a extinção de fundações; 3) a eliminação do plebiscito para venda de estatais.

Às 18h30min, o líder da bancada do PDT, deputado Eduardo Loureiro, foi ao Palácio Piratini comunicar a decisão.

REEQUILÍBRIO

Com a crise batendo na porta, o presidente Michel Temer adotou duas medidas de largo alcance: 1) vai contentar grande parte da população com a liberação de parte do FGTS para o pagamento de dívidas; 2) fará negociação diferenciada com governadores que decretaram estado de calamidade pública, garantindo apoio político dos beneficiados.

VERIFICAÇÃO NECESSÁRIA

Seria oportuna uma enquete da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul para conferir: quantos prefeitos, que assumirão a 1º de janeiro, sabem analisar um orçamento? Quantos se consideram capazes de reverter o quadro de penúria financeira?

COMPARAÇÃO

Prefeitos costumam engrenar no tranco, expressão usada quando o motor do automóvel não anda e é preciso empurrar.

APRENDIZADO

Há carência de escolas de gestão pública no País, que habilitassem ao conhecimento das finanças públicas e da improbidade administrativa. Sem esses princípios básicos, as consequências são desastrosas. Uma delas: o prefeito fica nas mãos do corpo burocrático que às vezes pensa mais em vantagens pessoais do que no atendimento à população.

NÃO FALTAM RECURSOS

Criar escolas de gestão pública deveria ser uma das prioridades dos partidos políticos, que mantêm fundações. Em novembro, os repasses do Fundo Partidário atingiram 60 milhões de reais. Dinheiro público e suficiente para abrir as escolas e qualificar os futuros prefeitos.

LEGADO

A Prefeitura de Porto Alegre acumula dívidas de 150 milhões de reais com fornecedores de produtos e prestadores de serviços. São 80 milhões na administração direta e 70 milhões na indireta.

PLATAFORMA DE LANÇAMENTO

Com a projeção que tem ganho no combate à corrupção, o deputado federal Onyx Lorenzoni concorrerá ao Senado ou ao governo do Estado.

NA CONTRA MÃO

Querem levar Carlos Lupi à loucura: os três senadores do PDT votaram a favor do projeto que limita os gastos públicos. O presidente nacional acha que eles não leram o estatuto antes de entrar no partido. Não terá, porém, força para expulsá-los.

RÁPIDAS

* As dificuldades do governo na Assembleia evidenciam a falta de articulação política desde janeiro de 2015.

* O deputado Tiago Simon apresentará emenda para preservar a Fundação de Economia e Estatística.

* O Cpers promete tomar conta da Praça da Matriz hoje.

* O deputado Lucas Redecker retornará à Assembleia em janeiro. Será substituído interinamente por Artur Lemos Júnior na Secretaria de Minas e Energia.

* Convocar assembleia nacional constituinte em meio à crise é o mesmo que andar perto do abismo.

* Na avaliação do Ministério da Fazenda, governador que não reclama das dívidas é contabilizado como otimista.

