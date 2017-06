PeÃ£o morre apÃ³s ser pisoteado por touro em festa em RondÃ´nia

Um peão de 24 anos morreu neste fim de semana após ser pisoteado por um touro, durante uma montaria no distrito de Terra Boa em Alvorada do Oeste (RO), a 460 quilômetros de Porto Velho. Conforme informações do registro policial, o rapaz participava da montaria em uma festa, quando caiu e acabou sendo atingido pelas patas do animal.

Um vídeo gravado por espectadores do rodeio da festa mostra o momento em que o jovem, que era peão profissional, monta no touro e a porteira é aberta. Poucos segundos depois o peão se desequilibra, cai do animal e é pisoteado. Os palhaços então tentam afastar o touro do jovem, que ficou caído no meio da arena.

Na sequência o boi volta na direção dos palhaços e rodopia novamente sobre a vítima. Assustado, o público da arquibancada começa a gritar e o locutor pede ajuda médica. (AG)

