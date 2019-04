PEC do Orçamento Impositivo avança no Senado

O Senado votou na manhã desta quarta-feira (3), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a PEC do Orçamento, que engessa ainda mais as contas do governo. Ainda hoje, no fim da tarde, a proposta será encaminhada ao plenário, para que seja realizada votação em dois turnos, necessária para emendas constitucionais. Se aprovada, retorna para a Câmara dos Deputados e então volta ao Senado para que seja promulgada.

Votada na última terça-feira (26), em votação surpresa, a PEC retiraria do governo o poder de remanejar despesas, pois faz com que essa parte do Orçamento seja impositiva. A pauta foi uma sugestão do PRB e teve o apoio de todas as siglas.

