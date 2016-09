Peça da Agência Escala eleita como uma das melhores do mundo

A campanha que a Agência Escala produziu para a Colcci, lançando a nova coleção da marca na plataforma de música Spotify, foi escolhida como uma das seis melhores do mundo, na categoria melhor peça interativa da semana, segundo o blog australiano Bestadsontv.com (http://www.bestadsontv.com/best/interactive). O blog é uma referência no mundo da publicidade e faz uma espécie de curadoria, analisando e elegendo as melhores campanhas do mundo inteiro nas categorias TV, outdoor, interativas e Radio.

A peça da Escala foi escolhida ao lado de concorrentes da Inglaterra, Costa Rica, Estados Unidos e Cingapura. Um dos jurados foi o Diretor Executivo de Criação da Agência 22squared, Al Patton, de Atlanta, nos Estados Unidos. As peças eleitas esta semana foram produzidas para marcas e entidades como Google, Under Armour, Anistia Internacional, Samsung, Sea Shepard e BMW.

“Ser escolhido pelo bestadsontv é motivo de muito orgulho para nós, da Escala. Este blog é uma referência mundial para a publicidade. Isto mostra que o caminho é fazer um trabalho global, que vai agregar valor às marcas dos nossos clientes”, comemorou o diretor nacional de criação da Escala, Flavio Waiteman.

Comentários