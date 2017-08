Peça de ficção

O Orçamento Geral da União chegará amanhã ao Congresso Nacional. Como sempre, falta planejamento para enfrentar despesas crescentes e receita em queda. O déficit previsto de 129 bilhões de reais será superado, fazendo aumentar a dívida pelo qual a população paga juros astronômicos, alegrando os banqueiros. O custo para rolar a bomba, desde 1º de janeiro deste ano, atinge hoje 270 bilhões de reais

Quadro da penúria

No 3º Fórum Os Caminhos do Rio Grande, ontem realizado, com promoção da Rede Pampa e do jornal O Sul, o governador José Sartori declarou que parcerias público-privadas deixam de ser contratadas por um motivo: não há um centavo no caixa do Tesouro para a contrapartida.

É um ringue

Nem a turma do deixa disso conseguiu apartar. Empresários e promotores de espetáculos de luta livre vão entrar com ação judicial, alegando concorrência ilegal.

Ataque e contra-ataque

Houve embate gaúcho. O deputado federal Paulo Pimenta foi à tribuna protestar contra o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, que cassou a manifestação de líderes partidários. A senadora Ana Amélia reagiu, lembrando que parlamentares do PT, do PSB e do PCdoB, a 11 de julho, invadiram a mesa diretora e impediram durante seis horas a abertura da sessão plenária.

Baixo nível

Depois de encerrada a sessão, às 22h15min de ontem, a maioria dos parlamentares correu para o serviço ambulatorial do Congresso. Estavam roucos de tanto gritar por meros formalismos. Soluções para os graves problemas do País, a começar pelos 13 milhões de desempregados, nada.

Sem conversa

Existem duas certezas. A primeira: o sol vai se pôr no final da tarde. A segunda: depois do ataque de Marco Aurélio Mello a Gilmar Mendes, ontem, os dois ministros jamais entrarão no mesmo elevador ou se sentarão para um cafezinho juntos.

Vai decolar

Cláudio Janta reelegeu-se vereador em Porto Alegre com 5 mil e 288 votos no ano passado. Deverá no mínimo dobrar em 2020, após ter entrado com ação judicial para tentar reverter o decreto do prefeito Nelson Marchezan Júnior, que extinguiu a gratuidade da segunda passagem de ônibus em Porto Alegre.

Segurança necessária

A Câmara Municipal de São Borja aprovou projeto do vereador Jefferson Homrich, que obriga os bancos e as cooperativas de crédito a contratarem vigilância armada para atuar de forma ininterrupta durante o horário de atendimento ao público, inclusive caixas eletrônicos, enquanto estiverem abertas para uso dos clientes, em finais de semana e feriados.

Caixas eletrônicos desprotegidos e em funcionamento durante toda a noite se tornaram convite para assaltos.

Não pode haver trégua

Foi assinalado, ontem, o Dia Nacional de Combate ao Fumo. É pouco para esclarecer a população sobre os altos riscos do cigarro.

É evidente

Há temas que não podem escapar da lista dos debates na próxima campanha eleitoral. Um deles: a eficiência na hora de gastar o dinheiro em serviços públicos não acompanha as expectativas da sociedade em relação ao que ela desembolsa.

