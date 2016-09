Peça de teatro com galos usando tênis é interrompida após protestos de grupos de proteção aos animais

A peça de teatro do encenador Rodrigo García recebeu protestos de ativistas pelos direitos dos animais. O espetáculo apresentou, em uma de suas cenas, quatro galos usando tênis. Antes da sessão começar, um grupo de manifestantes se reuniu na entrada do teatro com placas contendo frases que acusavam o festival e o espetáculo de promoverem o sofrimento de animais.

Na obra, García cria diversas cenas aleatórias para criticar o consumismo. Em uma delas, quatro atores trouxeram os galos ao palco, enquanto um drone sobrevoava a montagem. Durante a apresentação, o elenco ainda colocava os animais dentro de casacos e calças. Nesse instante, várias pessoas se levantaram e uma mulher gritou: “Isso não é arte! Vocês não podem fazer isso!”. Aos poucos, outros se juntaram ao protesto.Na sequência, duas mulheres subiram no palco para tentar retirar os animais, que aparentemente, estavam calmos. “Eles estão dopados”, uma delas alertou.

Com o espetáculo paralisado, outros integrantes da plateia replicaram o protesto, afirmando que se tratava de hipocrisia dos manifestantes. Em cerca de dez minutos, parte do público deixou o teatro. (AD)

