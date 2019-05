Peça discute o que é ser negro no Brasil

A temporada do Palco Giratório programou para a Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307), o espetáculo Isto é um Negro? do grupo paulista “EqueméGosta?”. As apresentações serão nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), às 21h. A peça é um estudo sobre o que é ser um artista negro(a) no Brasil.

