Às 16h deste domingo, o projeto “Arte para Todos” da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre) oferece duas peças infantis com ingresso popular a R$ 2. Os espetáculos são “Gurizada Medonha” e “Zuleka e “O Tesouro do Pirata Careca”, do Coletivo de Artes Galegos e Frangalhos.

