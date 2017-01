Pecuária de Corte: Fazenda Sant’Anna inova com leilão safra antecipada

Diferente de 20 anos atrás, a pecuária brasileira exige hoje máxima eficiência dos rebanhos. Para tanto, ter uma prenhês mais precoce e diminuir o intervalo entre os partos são metas indispensáveis a quem deseja ser competitivo no mercado atual. A tarefa não é simples, mas para ajudar os pecuaristas nessa conquista as Fazendas Sant’Anna lançam em janeiro de 2017 o Leilão Safra Antecipada.

O remate especial será realizado em 31 de janeiro pelo MF Rural (www.mfrural.com.br) e Nova Leilões, tendo como proposta disponibilizar touros e matrizes jovens, comprovadamente férteis, em um período no qual a oferta de reprodutores é restrita. Serão 15 touros Nelore PO com idade entre 26 e 28 meses e 18 novilhas Nelore PO prenhes por IA aos 16 meses e com parição prevista já para o início de fevereiro. Todos os animais possuem registro genealógico definitivo (RGD) e são provados pelo Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas (PMGZ).

Segundo Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro, diretor das Fazendas Sant’Anna, o Leilão Safra Antecipada surgiu para disponibilizar ao mercado joias raras que até então ficavam retidas para o aprimoramento genético do plantel da propriedade, que, entre outros objetivos, há mais de 40 anos, prioriza precocidade sexual, fertilidade e habilidade materna, três das características de maior impacto econômico na pecuária nacional.

Precocidade sexual

A seleção para tal atributo impacta profundamente a produtividade de uma fazenda. Uma novilha capaz de ciclar aos 16 meses de idade, por exemplo, tem sua primeira cria em torno de 24 meses, bem inferior à média nacional de 36 meses, permitindo antecipar em um ano o retorno econômico do investimento. Outro benefício gerado por uma matriz com essa qualidade é permitir o ajuste da produção para o nascimento de um bezerro por ano, uma exigência da pecuária moderna.

Já se emprenhassem aos 18 ou 20 meses o ganho seria menor comparado ao de uma prenhez aos 16 meses, mas ainda assim muito satisfatório perante a realidade atual. Utilizar touros e vacas selecionadas para precocidade sexual não significa apenas fêmeas emprenhando mais cedo, mas também que todas as vacas de reposição estarão sexualmente ativas ainda no início da estação de monta. “As novilhas apartadas para o Leilão Safra Antecipada foram selecionadas com essa filosofia e são capazes de gerar bons ganhos aos pecuaristas voltados a resultados”, afirma Bento Mineiro.

Fertilidade e Habilidade materna

Assim como ocorre com a precocidade sexual, fertilidade e habilidade materna são qualidades essenciais quando o assunto é melhorar a eficiência produtiva e o capital de giro da fazenda. A primeira porque o bezerro tem que nascer saudável e a segunda porque precisa desmamar pesado, fatores que podem ser melhorados através do uso de touros com DEPS (diferenças esperadas na progênie) positivas. “E são exatamente esses diferenciais que estamos levando para o leilão”, complementa Bento Mineiro.

Além deste remate, as Fazendas Sant’Anna planejam um novo leilão de fêmeas, ainda no primeiro semestre, no mês de junho. Estes dois remates são parte de uma estratégia maior dos promotores, de maximizar a venda de matrizes e reprodutores jovens, buscando disponibilizar ao mercado o que tem de mais atual da genética Sant’Anna. Com essa nova estratégia o tradicional leilão anual de touros, que está em sua 28ª edição e ocorre no segundo semestre, fica reservado para a venda de touros mais erados, com idade média de três anos.

Comentários