Peculiaridades e traços culturais de 15 países estarão presentes no 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração

Tunísia, Índia, Indonésia, Turquia, Paquistão, Tailândia, Japão, Peru, Bolívia, Equador, Quênia, África do Sul, Egito, Senegal e Brasil. Artesanatos e peças de decoração exclusivas destes países, com suas peculiaridades e traços culturais, estarão presentes no 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração, que abre suas portas ao público entre os dias 9 e 25 de Novembro, no Bourbon Wallig, na Capital.

Ao todo serão 50 expositores de 15 países que estarão marcando presença neste evento que promete atrair cerca de 25 mil visitantes, principalmente mulheres entre 10 e 90 anos. São elas que respondem em especial pelo consumo de artigos de decoração, pontuando detalhes que fazem a diferença, seja em ambiente familiar ou profissional. “Porto Alegre é uma cidade de tradições fortes, muito desenvolvida culturalmente e que valoriza o que é exclusivo e de qualidade”, atesta a diretora geral do 1º Outlet, Carmem Fernandes, idealizadora da feira.

Entusiasmada com a iniciativa que também ganha um foco social, ela salienta que apesar da entrada ser gratuita, quem desejar, poderá fazer, na entrada do evento, uma contribuição espontânea de um brinquedo usado, para doação a instituições carentes locais, já com um olhar antecipado ao Natal, para fazer a alegria de inúmeras crianças.

O diferencial do 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração passa pela variedade e qualidade dos produtos ofertados pelos expositores, com valores bastante acessíveis e sem intermediários. As peças deverão variar entre R$ 5 e R$ 5.000 mil reais, incluindo artigos de decoração, objetos de cama e mesa, utilidades domésticas, roupas e acessórios e móveis, entre outras opções.

O investimento no 1º Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração soma cerca de R$ 500 mil reais. Na avaliação de Carmem Fernandes, a feira é inédita e chega para conquistar a fidelidade do público, ou seja, um evento que promete ganhar consolidação a cada ano, apoiado na sua diversidade e proposta. O Bourbon Wallig fica na Avenida Assis Brasil, 2611, bairro Cristo Redentor. A feira acontecerá no 4º andar no estabelecimento, junto à Praça de Alimentação.

