Pedagoga lança livro sobre a paixão pelo futebol na infância

O futebol é um dos esportes mais presentes no cotidiano brasileiro, e para entrar no clima de Mundial, a editora Ciranda Cultural lançou o “Bolas do Mundo”. Produzido pela pedagoga Elisabete da Cruz, o livro propõe uma reflexão poética sobre a bola de futebol, e todo o contexto que envolve a criança no universo da modalidade.

“Discutir o que podemos enxergar além do futebol é a proposta principal da obra”, disse a autora. “O quanto o esporte pode nos conectar, o quanto ele possui uma linguagem universal sem distinção de idade, sexo ou classe social.”

A história se respalda pedagogicamente em diferentes possibilidades, sendo um elemento disparador para se discutir as preferências esportivas, a conectividade com crianças de outros lugares do mundo e também a inclusão da prática esportiva e do esporte como coletivo.

“Bolas do Mundo” também apresenta o futebol como competição saudável e vibrante, capaz de proporcionar um espetáculo de habilidades e da não violência.

“Bolas do Mundo”

Editora: Ciranda Cultural

Páginas: 24

Preço: R$ 29,90

Autora: Elisabete da Cruz

Ilustrador: Heitor Neto

