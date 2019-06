Pedestre morre após ser atropelado por dois veículos em Portão

Um acidente de trânsito ocorrido em Portão, no Vale do Sinos, acabou em morte na manhã desta segunda-feira (3). Um homem de 48 anos morreu após ser atropelado por um carro e um caminhão na RS-240 do município. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 9, próximo ao viaduto de acesso para o centro da cidade, no sentido Portão-São Leopoldo.

A vítima foi identificada como Itamar Fregulia Correia. De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, ele estava atravessando a rodovia quando foi atingido por um carro, que fugiu. Depois, ele foi atingindo por um caminhão enquanto ainda estava caído. O caminhoneiro também não prestou socorro.

O caso será repassado à Polícia Civil e imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos devem auxiliar na investigação.

Deixe seu comentário: