Pedido de casamento durante show do Natal Luz de Gramado

O Natal Luz de Gramado fez a felicidade de um casal paulista na noite de sábado (09). Namorados há um ano e dois meses, o policial militar formado em logística e pós-graduado em gestão de risco de fraude, Fábio Vedovato Faria, 29 anos, e a Odontopediatra, Mayati Scigliano, 30 anos, ele de Campinas (SP) e ela do Guarujá (SP), passavam férias em Gramado e estavam na plateia do espetáculo “Beatles Cantam no Natal” na Rua Coberta.

Em meio ao show o apresentador Daniel Santos interagiu com o público quando chamou a frente Fábio que estava de aniversário. O momento foi de muita emoção quando ele pediu Mayati em casamento, ajoelhado e com direito a alianças, após ter relatado uma bonita declaração de amor.

O público aplaudia com entusiasmo. Segundo Fábio era um sonho dele fazer este pedido no Natal Luz de Gramado. Mayati, que não sabia do pedido planejado, estava emocionada. O casamento ainda não tem data marcada. “Vamos nos programar agora, sem data por enquanto”, disse Fábio que planejava a viagem desde janeiro. Foram momentos únicos e especiais que o Natal Luz pode proporcionar.