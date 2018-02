A Promotoria do Distrito Central de Seul pediu nesta terça-feira (27) 30 anos de prisão para a ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, por seu envolvimento no caso de corrupção da “Rasputina”. Em abril do ano passado, Park, de 66 anos, recebeu 18 acusações que incluem corrupção, suborno, abuso de poder e vazamento de segredos de Estado.

