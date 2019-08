Pedido de Sérgio Moro para o presidente do Supremo revogar decisão sobre o Coaf irritou Bolsonaro

O abalo da relação entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro – que atingiu seu ápice com as declarações do presidente de que é ele, e não o ministro, quem manda na PF (Polícia Federal) – começou a crescer há quase um mês.

Mais precisamente na tarde de 28 de julho, quando Moro foi ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, pedir que ele fizesse uma revisão da decisão em que restringiu o compartilhamento de relatórios do antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) , hoje UIF (Unidade de Inteligência Financeira), com os ministérios públicos e a Polícia Federal. O movimento do ministro irritou o presidente Jair Bolsonaro.

Desde que soube do pedido de Moro a Toffoli e a outros ministros do STF, Bolsonaro decidiu inviabilizar a presença do ministro no governo. Os dois já vinham tendo alguns desentendimentos desde o início do ano. O pedido foi a gota d’água. A petição para suspender investigações iniciadas com base em relatórios detalhados do ex-Coaf fora feita pelo advogado Frederik Wassef em nome do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente.

Tão logo foi informado do interesse de Moro em reduzir o impacto da decisão de Toffoli, Bolsonaro chamou o ministro para uma reunião no Palácio do Alvorada. No encontro, foi direto ao assunto, com uma breve introdução. Primeiro, o presidente disse que nunca pediu qualquer favor ao ministro. Disse também que Moro nunca ofereceu qualquer ajuda a ele. Mas, naquele momento, precisava deixar as coisas claras. “Se o senhor não pode ajudar, por favor, não atrapalhe!”, disse Bolsonaro, segundo relatou uma fonte com bom trânsito entre familiares e amigos do presidente.

A partir dali, a conversa teria subido de tom e, ao final, o ministro deixou o Alvorada com o semblante carregado. Dias depois, Bolsonaro foi informado de que Moro, mesmo após o tenso diálogo, continuava fazendo gestões em favor da revisão da decisão de Toffoli. No mesmo instante, o presidente resolveu que ampliaria a beligerância contra o ministro da Justiça.

Saída forçada

Na sexta-feira (23), foi informado que o movimento de Bolsonaro teria como objetivo “desidratar” Moro, tendo em vista alto custo político da demissão do ministro mais popular do governo. Um interlocutor próximo ao presidente disse, numa recente conversa entre amigos, que a fase do enfraquecimento do ministro já passou. A estratégia agora seria fechar todos os espaços de Moro no governo.

Não por caso, desde a quinta-feira da semana passada, Bolsonaro deu nada menos que quatro entrevistas para falar da substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio, Ricardo Saadi. As declarações causaram surpresa e alimentaram rumores sobre a crise no relacionamento entre o presidente e o ministro. Na última quinta-feira (22), o presidente elevou o tom, ao dizer que poderia demitir mesmo o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, uma escolha de Moro. Perguntado se não seria uma interferência, dispensou meias palavras, afirmando que é ele quem manda na PF.

A declaração foi interpretada por aliados e críticos do ministro como mais um recado para forçar Moro a pedir demissão. Se não pode mandar na PF, o ministro da Justiça não teria muito o que fazer no governo. O raciocínio era repetido por políticos e policiais, que esperavam uma reação de Moro.

Em Salvador, delegados da PF divulgaram ontem carta na qual afirmam que a instituição não deve ficar sujeita a “declarações polêmicas” do presidente. Assinada pela ADPF (Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal), o documento marcou o encerramento de evento sobre combate à corrupção organizado em Salvador pela entidade.

