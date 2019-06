Pedro Américo Leal agora é nome de Avenida em Porto Alegre.

A trajetória do ex-deputado Pedro Américo Leal recebeu neste sábado, significativa homenagem da comunidade de Porto Alegre, com o descerramento de uma placa que dá a uma avenida do Bairro Cristal,na Zona Sul o seu nome. A homenagem, aprovada pela Câmara de Porto Alegre, e sancionada pelo Prefeito Municipal, reuniu a vereadora Monica Leal,presidente do legislativo, que é filha do homenageado, além da viúva,dona Carmen, filhos,netos e bisnetos, vereadores, o Comandante Militar do Sul, general Antonio Miotto, o Comandante Geral da Brigada Militar, coronel Mario Ikeda, o ex-presidente do Tribunal Militar do Estado, Juiz Coronel Antonio Maciel Rodrigues, o presidente do PP gaúcho Celso Bernardi, e diversas autoridades. Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Pedro Américo Leal foi professor de educação física, psicólogo, jornalista e coronel do Exército. Carioca de São Cristóvão, Pedro Américo Leal fez carreira militar em Porto Alegre, chegando ao posto de coronel do exército. Foi professor de Educação Física, psicólogo e jornalista. A carreira política iniciou em 1967, quando se tornou chefe de Polícia, no governo de Peracchi Barcelos. Em 1970 se elegeu deputado pela primeira vez, pela Arena, se reelegendo outras duas vezes e retornando como suplente em 1983. Em 1992, voltou à política se elegendo vereador em Porto Alegre por três mandatos pelo extinto PDS, atual PP. Faleceu em agosto de 2016,aos 92 anos de idade.