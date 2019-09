Pedro Geromel passará por reavaliação e vira preocupação para o Grêmio

*Valéria Possamai

O Grêmio ganhou mais uma preocupação de ordem médica. O zagueiro Pedro Geromel sentiu um problema muscular na coxa direita na partida deste domingo, contra o Cruzeiro, na Arena Independência. O defensor precisou ser substituído e deixou o campo precisando de auxílio para se locomover.

De acordo com o Departamento Médico do clube, Geromel passará por uma reavaliação neste terça-feira, quando ocorre a reapresentação do elenco, no CT Luiz Carvalho.

Além do zagueiro, o tricolor já conta com outros dois jogadores em tratamento. Ambos da lateral-direita, Leonardo Gomes e Léo Moura estão em recuperação. O primeiro, ainda aguarda o diagnóstico dos exames de imagens realizadas no joelho direito. Como havia muito sangue no local, talvez seja necessário um complemento dos exames. Mas em uma análise inicial, não está descartado que seja necessário uma intervenção cirúrgica.

No caso de Léo Moura, que não desde o dia 17 de agosto, na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, gera cuidados por mais alguns dias. O jogador teve uma distensão de grau 2 na coxa direita e permanecerá em recuperação por pelo menos mais duas semanas.

Depois da vitória por 4 a 1, no final de semana, o técnico Renato Portalupppi terá toda a semana livre de treinamentos. O próximo compromisso é contra o Goiás, no próximo domingo, às 16h, na Arena.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

