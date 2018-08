Pedro Janot dá dicas sobre empreendedorismo no Colóquio do CIEE-RS e Junior Achievement

As pessoas que pretendem enfrentar o desafio do empreendedorismo devem prestar atenção nas dicas repassadas por Pedro Janot, ex-executivo de grandes empresas como Azul Linhas Aéreas, lojas Zara e grupo Pão de Açúcar. Algumas dessas orientações foram dadas na quinta-feira, dia 30, durante o VII Colóquio – Empreendedorismo nos Negócios e na Vida promovido pelo Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul (CIEE-RS) em parceria com a Junior Achievement.

Janot destacou que o “fio condutor” do empreendedorismo são valores e atitudes geradas por valor, o que vale para qualquer tipo de negócio. Ele afirmou que “otimismo acima de tudo” é uma das características mais importantes do empreendedor. Pedro Janot, que já foi CEO da Azul Linhas Aéreas, salientou, ainda, que é preciso conquistar corações, almas e mentes da equipe de trabalho para que a missão da corporação seja bem compreendida e resulte no bom atendimento dos clientes. “Maltratar o cliente tem um custo altíssimo”, alertou.

Além disso, o líder deve exercer sua função pelo exemplo. “Cuidado com a arrogância e o ego inchado”, afirmou. Janot ponderou ainda que apesar das dificuldades enfrentadas pelo Brasil – e que também ocorrem em outros países – é preciso “ter fome de vencer, vontade de fazer”.

O Colóquio foi mediado pelos jornalistas Túlio Milmann, do Grupo RBS, e por Alfredo Fedrizzi, presidente do Conselho diretor da Junior Achievement no RS. Na saudação ao público no Teatro CIEE, o superintendente executivo da instituição, Luiz Carlos Eymael, lembrou que o CIEE-RS já inseriu mais de 1,7 milhão de jovens no mundo do trabalho por meio do estágio e da aprendizagem e que palestras como a de Janot são importantes para o desenvolvimento de suas capacitações. Mariana Carvalho, integrante do conselho da Junior Achievement Brasil, lembrou que a entidade é a maior rede mundial de empreendedorismo juvenil e só no Brasil 330 mil jovens são impactados anualmente com suas ações.

Deixe seu comentário: