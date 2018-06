Pedro Parente pediu demissão da presidência da Petrobras enquanto ainda tinha força para influenciar no processo de escolha de seu sucessor no cargo

Em conversas com pessoas de sua confiança, Pedro Parente, agora ex-presidente da Petrobras, indicou ter decidido deixar a estatal logo após o fim da greve nacional dos caminhoneiros, para que, com a sua reputação ainda preservada junto ao mercado, mantivesse força para impor ao governo do presidente Michel Temer a nomeação de um quadro técnico.

Alvo de intensas pressões no cenário político, o engenheiro entendeu que, se acabasse demitido por pressão do Congresso Nacional, perderia o seu cacife para influenciar o processo de sucessão no cargo.

O comportamento de Parente no caso surpreendeu o Palácio do Planalto mas desagradou ao PSDB, espécie de “fiador” de sua ascensão ao comando da Petrobras, em maio de 2016, quando Temer assumiu o comando do Poder Executivo devido ao afastamento da então presidenta Dilma Rousseff pelo processo de impeachment. Dentre os decepcionados está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), um dos caciques do partido tucano.

Pedro Parente já havia avisado que não sairia em meio à crise dos caminhoneiros, sinalizando que pularia fora somente após o fim do impasse que causou uma série de transtornos ao País, com desabastecimento em postos de combustíveis, supermercados e outros estabelecimentos. Ninguém apostava, entretanto, que ele anunciaria a decisão no dia seguinte à normalização do abastecimento.

Fazenda

Por outro lado, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tornou-se uma espécie de “figura sagrada” para o governo federal. A sua atuação tem sido constantemente elogiada pelo presidente Michel Temer.

Auxiliares do Planalto avaliam que ele foi fundamental, nos últimos dias, para a aprovação de medidas provisórias no Congresso Nacional, em busca de uma saída contábil para a greve dos caminhoneiros. Além disso, Guardia foi fundamental para a nomeação do substituto de Parente.

O titular da Fazenda fez a ponte entre o Palácio do Planalto e Ivan Monteiro, engenheiro que vai assumir o comando da Petrobras. Após o pedido de demissão de Parente, Guardia contribuiu para a análise de nomes e, assim que o governo fechou a escolha de Monteiro, ele telefonou para o engenheiro, que resistia à ideia de aceitar o cargo. Guardia apresentou os planos do Planalto e prometeu que não haveria interferência na estatal.

Já na noite de sexta-feira, o ministro Moreira Franco (Minas e Energia) encaminhou ao Conselho de Administração da Petrobras a indicação de Ivan Monteiro à presidência da estatal.

A escolha do novo comandante da Petrobras foi bem recebida pelo mercado. A aposta é de que, com a sua indicação, o governo tenha garantido a recuperação de pelo menos parte das perdas acionárias da estatal. Essa tese será testada a partir desta segunda-feira.

Impacto

Os cortes de verbas do governo em diversos setores, no intuito de assegurar a redução do preço do diesel, terão impacto nos recursos que seriam destinados, por meio de MP (medida provisória), à segurança pública. Aliados de Michel Temer já admitem que o valor – que virá das loterias da Caixa Econômica Federal – precisará ser revisado.

A ideia inicial era a de que a MP destinasse R$ 1,2 bilhão para a área, e que uma importante fatia dos recursos bancasse a intervenção federal no Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário: