Pedro Scooby admite crise no casamento, mas diz que quer ficar com Luana Piovani “o resto da vida”

Pedro Scooby resolveu quebrar o silêncio e falar pela primeira vez sobre a crise que vive no casamento de cinco anos com Luana Piovani. Morando em casas separadas desde o início de agosto, o surfista e a atriz admitiram que passam por um momento delicado na relação, mas não descartam uma reconciliação. Pedro, aliás, disse que pretende ficar com Luana “o resto da sua vida”.

“Se existe uma mulher no mundo com quem eu deseje ficar até o resto da vida, é a Luana”, disse ele, em entrevista à revista “Caras” desta semana. “Luana é a mãe dos meus filhos, minha melhor amiga, a mulher mais incrível do planeta”, elogiou.

Scooby aproveitou ainda para negar os boatos de que a crise foi motivada por alguma traição. “Isso é algo entre mim e ela. Acontece que todo mundo fica se metendo, julgando a mim, a ela. Não aconteceu nada. A grande realidade é essa. A gente é amigo, se ama, afinal, são anos juntos. Às vezes, chega uma hora em que você tenta rever códigos, conversar, trocar uma ideia”, garantiu.

Luana também falou à publicação e contou que os dois estão reavaliando a relação.

“Tudo o que está acontecendo na minha vida é muito positivo. A carreira, o filme como protagonista, peça, casa, cachorro, filhos… Até mesmo a crise no casamento. Estou crescendo, vendo Pedro crescer também. A gente está vendo o que vai ser melhor, sempre em dupla. Claro que vivemos momentos de atritos, estranhamento, mas sempre soubemos olhar adiante disso. Não definimos nada ainda. Também não tem ninguém morrendo, estressado, até porque, ninguém fez mal a ninguém. E acho que tudo está fazendo parte de um grande crescimento”. (AG)

