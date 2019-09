Pedro Scooby revela detalhes do término com Anitta: “foi por telefone”

Pedro Scooby abriu o jogo e detalhou o fim do relacionamento com Anitta. O surfista contou como Anitta fez para encerrar a relação com ele. “Foi por telefone. Ela falou que acabou e que precisava do tempo dela. E eu respeito. Acho que as pessoas tem seus motivos. Se a pessoa quer, você não tem que ficar debatendo. Algum momento depois eu perguntei se ela achava que valeu à pena”, disse Scooby, que não poupou elogios à funkeira. “A gente se amava muito, foi verdadeiro, o que a gente expôs era verdade. Amo muito Anitta”, confessou.

O surfista ainda contou detalhes de sua reação pós término: “fiquei mal. Eu, por ser assim, de bem com a vida e ter tempo, eu optei por trabalhar menos e ter mais vida, mais felicidade e mais tempo pra viver com minha família e meus amigos. Então eu me doei muito, fui muito intenso, muito atencioso, muito solícito”.

O pai de Dom, Bem e Liz também comentou sobre uma possível reconciliação com a cantora e deixou claro o que pensa: “quando você ainda está com uma pessoa, você tenta resgatar o que está enfraquecido, mas depois que se separa, as pessoas já se perderam, foi cada um para um lado”.

