Pedro Scooby se declarou para Luana Piovani, em foto compartilhada no Instagram, na manhã deste domingo. “Aí vem aquela certeza de que você fez a escolha certa”, escreveu o surfista, na imagem da esposa com o filho mais velho Dom.

O casal tem compartilhado com os fãs várias fotos da viagem que fizeram para Nova York, após reatarem o casamento em novembro. Neste sábado, Scooby compartilhou uma imagem do casal com o poema “Vida”, de Augusto dos Anjos.

