Pedro Teixeira assume presidência do Sest/Senat

Pedro Antônio Teixeira, presidente da empresa Planalto assumiu sua segunda presidência na noite desta terça-feira (29). O Sest/Senat (Serviço Social de Transporte), que incentiva emprego, renda e capacitação no setor, terá novo dirigente. Paulo Caleffi, ex presidente do conselho regional da instituição entregou o cargo a Teixeira. O governador José Ivo Sartori e outras autoridades setoriais presenciaram a cerimônia.

”Aceito como cidadão o que o Pedro Teixeira faz. Confio o Sest/Senat a ele”, afirma Caleffi. Na surpresa de assumir a presidência, Teixeira pensou não estar preparado. ”Mas olhando para o trabalho que já desempenho, percebi que era uma ótima oportunidade de auxiliar todos os segmentos do setor”, destaca.

O governador Sartori, amigo há anos de Pedro Teixeira, confia sua capacidade. ”É mais um desafio em sua vida. Sei que desempenhará com vontade, ajudando no desenvolvimento da categoria”, finaliza.

Comentários