Pedro Westphalen: “É preciso fazer com que o Estado esteja à altura da sociedade”

O secretário de Transportes e Mobilidade do RS, Pedro Westphalen, fez o encerramento do 3º Fórum Os Caminhos do Rio Grande, apontando a importância de traçar um diagnóstico sobre “como está o Rio Grande do Sul, como se encontra, quais suas reais necessidades?”. São questionamentos que, segundo ele, possibilitam buscar estratégias corretas rumo ao desenvolvimento. Ele citou o exemplo de diversas iniciativas que abriram espaço para alavancar os modais hídricos, que estavam sendo mal utilizados. “É preciso olhar, sim, para o futuro, para um projeto de transporte voltado para o futuro e suas economias, para projetos de concessões. Estamos perdendo recursos porque nossos modelos são ultrapassados”.

Segundo o secretário, o RS tem problemas de competitividade e os projetos aeroportuários vieram para contribuir para a mudança neste quadro. Ele reiterou as iniciativas que deram novo fôlego ao Porto de Pelotas e ao terminal Santa Clara, com diminuição de custos logísticos, entre outros benefícios, inclusive ambientais. “É preciso fazer com que o Estado esteja à altura da sociedade. O que somos, onde queremos estar e o que queremos ser. Queremos que todos entendam isto”, finalizou.