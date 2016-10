Pegada street nas sandálias Coca-Cola Shoes do verão 2017

A liberdade e a personalidade da moda street são a inspiração para as sandálias da Coca-Cola Shoes no Verão 2017. Estampas que ilustram o grafite são o ponto alto, em versões femininas e masculinas que passeiam pelas cores sóbrias e também pelas vibrantes. Elementos tropicais também tomam forma, mas sempre imprimem aquele ar cool e dinâmico característico das ruas. Os modelos estão disponíveis em pontos de vendas de todo o País, com preço sugerido a partir de R$ 49,90.

Comentários