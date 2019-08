“Pegue essa grana e refloreste a Alemanha”, diz Bolsonaro em crítica à Angela Merkel

Nesta quarta-feira (14), o presidente Jair Bolsonaro ironizou a decisão do governo da Alemanha de suspender o envio de recursos para projetos de proteção da floresta amazônica. Em entrevista à imprensa, ele chamou a chanceler Angela Merkel de “querida” e sugeriu que ela utilize o montante para reflorestar a Alemanha. “Eu queria até mandar um recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu R$ 80 milhões para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, ok? Lá está precisando muito mais do que aqui”, disse.

A embaixada da Alemanha no Brasil disse que a decisão de suspensão “reflete a grande preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira”. Por enquanto, o bloqueio dos recursos não atinge o Fundo Amazônia e não afetará outros projetos financiados pelo Ministério Federal da Cooperação Econômica alemão.

Conforme dados do Deter do Inpe, o desmatamento na Amazônia tem crescido de forma acentuada. Em comparação a junho e julho de 2018, a destruição em junho aumentou 88% e em julho 278%. A chanceler alemã já afirmou ver com grande preocupação as ações do atual governo em relação ao desmatamento. Preocupação semelhante foi demonstrada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, que colocou a permanência do Brasil no Acordo de Paris como condicionante para concretização de acordos comerciais.

O governo francês também espera ações concretas do Brasil quanto a questões ambientais. Caso contrário, as relações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul podem ser dificultadas.

