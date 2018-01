Pela 6ª vez, o tenista Roger Federer conquista o Aberto da Austrália

O livro que conta a história de Roger Federer no tênis segue sendo escrito, com novos capítulos e parece ainda longe do fim. Aos 36 anos e atuando em altíssimo nível, o atual número 2 do mundo venceu o croata Marin Cilic (6º do ranking) por 3 sets a 2, parciais de 6/2, 6/7 (5), 6/3, 3/6 e 6/1, em 3h03min, para conquistar o Aberto da Austrália pela sexta vez na carreira, se tornando o maior vencedor do torneio na Era Aberta, ao lado de Novak Djokovic. Foi ainda o 20º título de Grand Slam do suíço, que agora entra para um seleto grupo de tenistas que chegaram a duas dezenas de conquistas dessa categoria.

“O conto de fadas continua para a minha equipe. Começou no ano passado, em Perth. E continua indo em frente. É inacreditável”, resumiu Federer, sem esconder a emoção, logo após o jogo.

Considerando os títulos da Era Aberto do tênis (a partir de 1968), Federer já era o recordista entre os homens, com 20 conquistas em Grand Slams. Além do suíço, apenas Serena Williams (23) e Steffi Graf (22) chegaram a tal marca. No masculino, Rafael Nadal, com 16 troféus em Majors, é quem mais se aproxima.

O título de Federer ainda acirra a briga pelo topo do ranking mundial. Em segundo lugar no ranking, o suíço mantém os 9.605 pontos com a defesa do Aberto da Austrália e diminui a diferença para Rafael Nadal, com 9.760, para apenas 155 pontos. Federer não ocupa a primeira posição da ATP desde o dia 29 de junho de 2010, há sete anos e meio.

Apesar do vice-campeonato, Marin Cilic tem motivos para comemorar. A partir desta segunda-feira, o croata vai ocupar a terceira posição do ranking mundial com os pontos somados no Aberto da Austrália.

O jogo

Foi um primeiro set arrasador de Roger Federer. Em apenas 10 minutos, o suíço já tinha quebrado Marin Cilic duas vezes e aberto 4/0 no placar. Pouco a pouco, o croata foi se encontrando no jogo, trocou a raquete e começou a encaixar melhor seus saques e devoluções, alongando mais os pontos. Ainda assim, o atual número 2 do mundo se manteve firme para fechar o set em 6/2.

Bem diferente da primeira parcial, o segundo set foi mais disputado. Com seus golpes mais bem encaixados, Cilic colocou Federer para jogar. O croata chegou a ter dois break points logo no início e um set point em 5/4, mas deixou escapar com uma bola na rede. Com os dois tenistas confirmando seus serviços, a disputa ficou mesmo para o tie-break.

No game desempate, Federer começou melhor, com um mini-break em 3/2. Mas, logo no ponto seguinte, Cilic se recuperou com uma belíssima devolução de saque e deixou tudo igual. O lance pareceu dar confiança ao croata, que se soltou no tie-break e conseguiu ficar na frente ao ganhar um ponto no saque de Federer, abrindo 6-4, com dois set points. Na segunda oportunidade, ele não desperdiçou e empatou o jogo, fechando em 7-5.

O jogo seguiu num bom ritmo e Federer mostrou, mais uma vez, o motivo de ser um dos maiores tenistas da história. Sem se abalar com a derrota no tie-break, o suíço se manteve firme e sem dar vacilos com seu serviço. No sexto game, Cilic somou seguidos erros não forçados e abriu grande brecha para o número 2 do mundo, que anotou a quebra para fazer 4/2. Com seu saque, não deu chances e fechou o set em 6/3.

O quarto set não poderia começar de melhor forma para Federer. Com um break point, ele forçou Marin Cilic ao erro na cruzada e quebrou o serviço logo de cara para abrir vantagem. Mas até os melhores tem seus maus momentos. O suíço teve um péssimo serviço no sexto game, com direito a dupla falta e seguidos erros e viu Cilic quebrar seu saque pela primeira vez para empatar a parcial em 3/3.

Federer chegou a ter um break point no game seguinte, mas Cilic aproveitou o bom momento e se salvou, confirmando o serviço. Logo depois, foi o suíço quem se viu em apuros, com 15/40, dando duas chances de quebra ao rival. Federer salvou as duas chances, mas o croata voltou a jogar bem demais, acelerou o jogo e conseguiu uma nova quebra para abrir 5/3, sacando para o set. Sem dar chances, fechou em 6/3, forçando o quinto set.

Depois de um péssimo set de serviço, Federer se viu novamente em dificuldades no início do quinto set e encarou duas chances de quebra logo no game inicial, mas se salvou. Na sequência, embalou nos pontos decisivos, conseguiu o break para cima de Cilic e manteve seu serviço para abrir 3/0. Com o primeiro saque novamente afiado, Federer passou a dominar a parcial e voltou a complicar o rival, quando teve dois break points no sexto game. Cilic acertou a rede. Com 5/1, o ex-número 1 do mundo sacou firme e vibrou pela 20ª vez como campeão de um Grand Slam.

