Pela primeira vez desde 2013, o Brasil ficou sem nenhum indicado ao prêmio de melhor jogador de futebol do mundo. A ausência de Neymar na lista repercutiu na imprensa mundial

Pela primeira vez desde 2013, o Brasil ficou sem nenhum nome indicado para o prêmio de melhor jogador do mundo. Considerado até pouco tempo atrás o principal postulante do País à honraria neste ano, o atacante Neymar está fora da lista de dez candidatos, divulgada nessa terça-feira pela Fifa (federação internacional de futebol).

Atual detentor do título, Cristiano Ronaldo está entre os escolhidos e terá como rivais Messi, Modric, Mbappé, Griezmann, Varane, Salah, De Bruyne, Hazard e Kane.

A Seleção da França, campeã da Copa do Mundo disputada na Rússia, conta com três nomes (Griezmann, Mbappé e Varane), ao passo que a Bélgica, terceira colocada, conta com dois (De Bryune e Hazard), um a mais do que a vice-campeã Croácia, representada por Modric. Kane foi o único indicado da Inglaterra, que ficou em quarto lugar na competição.

Dos dez candidatos ao “The Best”, apenas Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina) Salah (Egito) não chegaram às semifinais do torneio. Tricampeão europeu com o Real Madrid, artilheiro da Champions e autor de quatro gols no torneio, CR7 é considerado um dos favoritos, enquanto o argentino chega menos cotado do que em outras oportunidades.

Salah, visto como forte candidato por conduzir o Liverpool (Inglaterra) à final da Liga dos Campeões, perdeu força com a queda do Egito na fase de grupos no Mundial.

Sistema

A lista foi elaborada tomando como base as atuações entre 3 de julho de 2017 e 15 de julho deste ano, dia da finalíssima da Copa em Moscou. As indicações saíram de um painel formado por 13 ex-jogadores e treinadores, dentre eles os brasileiros Kaká, Ronaldo Nazário e Carlos Alberto Parreira.

Para as indicações dos prêmios de melhor técnico e jogador no futebol masculino, os responsáveis foram também Lothar Matthäus (Alemanha), Alessandro Nesta, Fabio Capello (Itália), Didier Drogba (Costa do Marfim), Frank Lampard (Inglaterra), Sami Al Jaber (Arábia Saudita), Emmanuel Amunike (Nigéria), Cha Bum-Kun (Coreia do Sul), Andy Roxburgh (Escócia) e Wynton Rufer (Nova Zelândia).

A votação agora está aberta para quatro grupos, todos com peso igual para o resultado final. Técnicos e capitães das seleções de países filiados à entidade máxima de futebol, um jornalista de cada uma dessas nações e os fãs registrados no site da entidade poderão escolher seus três preferidos em ordem dessa relação de dez. O vencedor será anunciado em uma festa de gala no dia 24 de setembro, em Londres (Inglaterra).

Além dos finalistas na disputa de melhor jogador do mundo, foram anunciadas as concorrentes entre as mulheres. A craque brasileira Marta foi selecionada entre as dez melhores do mundo e tentará conquistar pela sexta vez o prêmio.

Repercussão

A ausência de Neymar na lista foi assunto na imprensa internacional. O “Mundo Deportivo”, de Barcelona (Espanha), afirma que é mais uma decepção para o camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG (França).

Em Madri (Espanha), os principais veículos utilizaram tons mais brandos para falar do jogador, talvez pelo fato de o jogador aparecer vez por outra em supostas tratativas para vestir a camisa do Real Madrid.

“Terceiro do mundo em 2017 e quarto em 2016. Neymar fica fora da lista de maneira surpreendente”, noticiou o periódico “Marca” na edição do dia. “A grande ausência desta lista é Neymar, que perdeu meia temporada no PSG por lesão e com uma Copa para ser esquecida”, destacou o “As”, em alusão à fratura no pé e à desclassificação do Brasil nas quartas-de-final do torneio de Seleções.

Na Argentina, o “Clarín” não deixou passar batida a ausência do atacante do PSG: “A grande surpresa da lista? Neymar!”.

Já na imprensa britânica, o “Daily Mail” (Inglaterra) preferiu destacar dois jogadores que atuam na Premier League e foram bem na temporada. “Quem é o melhor? Kane e Salah estão na lista dos melhores prêmios da Fifa, ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo”, mancheteou.

