Pela primeira vez, Ibovespa fecha acima de 100 mil pontos 

O Índice Bovespa finalmente alcançou a marca dos 100 mil pontos nesta quarta-feira (19), com uma alta de 0,90%, fechando aos 100.303,41 pontos. Para isso, contou com a ajuda fundamental do Federal Reserve, Banco Central dos EUA, que, ao retirar a palavra “paciente” de seu comunicado de política monetária, reforçou as apostas de cortes de juros no país, beneficiando os mercados de ações em todo o mundo.

Na análise por índices setoriais da B3, o principal destaque do dia ficou com os papéis do Iconsumo (ICON), que subiu 1,44%, em boa parte puxado pela expectativa de que o Copom sinalize a possibilidade de cortes da taxa Selic este ano. As ações do setor financeiro também se destacaram e deram suporte à alta do Ibovespa. Banco do Brasil ON subiu 1,65%, Bradesco ON ganhou 2,33% e Itaú Unibanco PN teve alta de 1,58%.

Deixe seu comentário: