No sábado (14), os presentes no Riverfront Theatre and Arts Centre, em Newport, no País de Gales, viram a história ser feita: pela primeira vez, uma negra foi coroada Miss Grã-Bretanha e irá representar o reino no Miss Universo 2018. A representante do Reino Unido é Dee-Ann Rogers, nascida e criada nas ilhas caribenhas de Anguilla, que fazem parte do território britânico.

