Pela quinta vitória seguida, o Inter enfrenta o Flamengo no Maracanã

O momento do Inter no Campeonato Brasileiro é extremamente positivo. Nas últimas quatro partidas, a equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann conquistou quatro vitórias e assegurou um lugar no G4 da competição.

Após abrir o returno vencendo a Chapecoense dentro de casa, o Inter vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. O duelo está marcado para esta quarta-feira (25), às 21h30min, no Maracanã. Os cariocas lideram o Brasileirão.

O último treinamento antes de viajar ao Rio aconteceu na manhã desta terça-feira (24), em uma atividade com portões fechados para a imprensa no estádio Beira-Rio. O treinador colorado optou pela privacidade para definir o time que entrará em campo para buscar a segunda vitória seguida fora de casa, já que na semana passada o Clube venceu o Atlético-MG jogando em Belo Horizonte. Uma vitória poderá colocar o Inter na terceira posição na tabela, dependendo de resultados paralelos.

Após os trabalhos no estádio, o atacante Nico López concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. Um dos artilheiros da equipe no ano, o uruguaio falou sobre a importância do confronto com o Flamengo no Maracanã. “Sabemos que será um jogo difícil. Estamos trabalhando para fazer um jogo perfeito e conseguir a vitória. Temos um bom elenco e sabemos que fazendo uma partida boa podemos ganhar lá”, afirmou o camisa 7.

Rodrigo Caetano

O Sport Club Internacional confirmou a renovação contratual do diretor executivo Rodrigo Caetano. O profissional, que está no clube desde maio de 2018, estendeu o vínculo até o final de 2020.

Ex-atleta, graduado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial, Caetano iniciou sua trajetória no RS Futebol, no ano de 2003, com Paulo César Carpegiani, ex-jogador do Inter. Após, Rodrigo Caetano teve passagem pelo Grêmio, entre os anos de 2005 até 2008, trabalhando nas categorias de base e no departamento de futebol profissional.

