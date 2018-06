Pela unidade, PCdoB prepara retirada da candidatura de Manuela

A senha foi dada pelo líder do PCdoB na Câmara, deputado Orlando Silva, ao defender que os partidos de esquerda se juntem em torno de um único nome se houver o risco de nenhuma das candidaturas do campo chegar ao segundo turno das eleição presidencial. Em “off”, já admitem: o partido avalia apoiar outro candidato. Este nome pode ser Ciro Gomes, do PDT. O segundo movimento seria lançar Manuela ao governo do Rio Grande do Sul, com a mesma proposta de unir as esquerdas.

Ontem, discurso sintonizado

Ontem, Manuela admitiu a possibilidade de recuar em nome da unidade, desde que o gesto seja seguido pelos demais partidos de esquerda. Ela fez a afirmativa ao participar, em Porto Alegre, de um fórum sobre a reforma tributária, promovido por entidades de agentes da Receita Federal e de auditores fiscais do Estado.

Bibo Nunes enfrente o fogo-amigo

Presidente do diretório municipal do PSL em Porto Alegre e interlocutor constante do presidenciável Jair Bolsonaro, o jornalista Bibo Nunes, pré-candidato a deputado federal, lidera duas frentes de luta dentro do partido. A primeira, impedir a coligação com o DEM para a Câmara dos Deputados – o que, segundo ele, serviria apenas para viabilizar a candidatura do atual deputado Onyx Lorenzoni. A outra frente, junto à presidente estadual, Carmen Flores, que está exigindo o pagamento de anuidades de todos os diretórios municipais do PSL.

FUP quer derrubar Temer

A FUP (Federação Única dos Petroleiros) admite que o próximo movimento grevista terá intenção clara: estimular uma paralisação geral, a partir das refinarias, pela queda de Michel Temer. A FUP imagina, equivocadamente, que a Justiça do Trabalho não se manifestaria em relação à legalidade do movimento.

Datafolha vem aí

Nesta quarta-feira, os pesquisadores estarão nas ruas de dezenas de cidades brasileiras para medir a temperatura da eleição presidencial. A “Folha de S.Paulo” publicará no domingo todo o material colhido, de acordo com o registro feito no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Segundo o que consta no registro do TSE, há cenários com e sem Lula (quando ele não aparece, há as opções naturais Fernando Haddad e Jaques Wagner) e a inclusão de Josué Alencar na lista de candidatos.

A defesa do almoço grátis

Pesquisa recente do Datafolha mostra um aparente desencontro entre expectativas e desejos da população em relação à greve dos caminhoneiros. Enquanto 87% dos pesquisados apoiaram a paralisação, outros 81% mostraram-se contrários a pagar os custos das reivindicações através de mais impostos. Ou seja: ainda há quem acredita na velha história de que existe almoço grátis.

Para deputados, eleitor gaúcho pode decidir sobre privatização

Está ficando difícil aprovar a autorização para os plebiscitos destinados a ouvir a população gaúcha sobre a privatização de empresas estatais. As manobras protelatórias da oposição, com apoio de deputados da base aliada, tornam difícil a aprovação do plebiscito sobre a privatização da CEEE, CRM e Sulgás. O que chama a atenção é o temor dos deputados em entregar a decisão para os eleitores gaúchos. Sobra a impressão de que, para os deputados, os gauchos não têm condições de decidir.

