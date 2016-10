Pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0

Em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Seleção Brasileira enfrentou a Bolívia na Arena das Dunas, em Natal (RN).

O time comandado pelo técnico Tite dominou a partida e goleou os bolivianos pelo confortável placar de 5 a 0. O primeiro gol, resultado de uma bela jogada entre Neymar e Gabriel Jesus, foi o de número 300 da carreira do craque do Barcelona de 24 anos. Os outros quatro gols do terceiro jogo da “era Tite” partida foram marcados por Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Filipe Luís e Roberto Firmino.

Com o resultado, o Brasil manteve a segunda colocação nas eliminatórias para a Copa de 2018 com 18 pontos, um atrás do Uruguai.

Escalação

Brasil – Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Filipe Luís, Fernandinho, Renato Augusto, Giuliano (Lucas Lima), Philippe Coutinho, Neymar (Willian), Gabriel Jesus (Roberto Firmino). Técnico: Tite.

Bolívia – Lampe, Edemir Rodríguez, Zenteno, Ronald Raldés, Marvin Bejarano, Meleán, Azogue, Jhasmani Campos (Joselito Vaca), Juan Arce (Rodrigo Ramallo), Yasmani Duk (Pablo Escobar), Marcelo Moreno. Técnico: Guillermo Hoyos.

