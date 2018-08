Pelas redes, o apresentador Huck pede doações para candidatos ligados a movimentos de renovação

O empresário e apresentador Luciano Huck emprestou a voz para um vídeo que incentiva eleitores a realizar doações para candidatos ao Legislativo identificados como movimentos de renovação política. “A velha política tem muito dinheiro pra se manter no poder”, afirma Huck no vídeo.

Huck, que chegou a ser cogitado como candidato a Presidência da República, é fundador de dois grupos de renovação, o RenovaBr e o Agora!. O apresentador já declarou que vai doar nessas eleições para um fundo criado dentro do PPS para candidatos identificados com os chamados movimentos cívicos.

Além disso, no início de setembro, Huck e as organizações que participa lançarão um aplicativo no estilo Tinder (aplicativo de paquera bastante popular). O #Temmeuvoto foi criado com o objetivo promover o “encontro” entre o eleitor e o candidato – ou seja, promover um “match” entre as duas partes. Para isso, o usuário irá responder um breve questionário. A partir dessas respostas, o aplicativo irá sugerir alguns candidatos que correspondem aos anseios daquele eleitor.

Criador de movimento de renovação se lança ao Senado

Fundador e presidente do Instituto Brasil 21, um dos movimentos de renovação que andaram surgindo em meio à crise dos últimos anos, Pedro Henrique de Cristo, 34, se lança agora numa aventura inédita, como candidato a senador por São Paulo pela Rede Sustentabilidade. A informação é de Marcos Augusto Gonçalves, do jornal Folha de S. Paulo.

Sua história começa na Paraíba, Estado natal, passa por estudos na Inglaterra e na universidade Harvard, nos EUA, desembarca na favela do Vidigal, no Rio, para um projeto inovador, e chega à cidade de São Paulo, onde passou a morar desde 2016, depois de ter sido ameaçado pelo poder paralelo carioca.

Em Harvard, onde se matriculou com bolsa integral das fundações Lemann e Estudar, dedicou-se a pesquisas interdisciplinares que procuravam unir o desenho de políticas públicas ao de espaços públicos e ao uso de tecnologia para criar redes comunitárias.

“Os movimentos de renovação são essenciais para a transformação política do Brasil. Dentro do contexto atual é o único caminho. Por isso, me juntei a outras pessoas para iniciar esse movimento de mudança, fundando o Brasil 21. É verdade que esta tem sido uma batalha árdua para os movimentos, mas nossas vitórias existem”, afirma o ativista.

Ele ainda aposta no eleitor. “Certamente o eleitor quer novidades nesta eleição. Está mais do que na hora dos políticos atuais abrirem espaço para novas gerações mais preparadas para lidar com os desafios de São Paulo e do Brasil no século 21. A eleição para o Senado é a grande oportunidade para nós, cidadãos, começarmos a tomar a nossa democracia de volta, há décadas nas mãos dos cartéis políticos que monopolizam o poder. Precisamos democratizar nossa democracia e não podemos esperar mais.”

Deixe seu comentário: