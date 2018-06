Pelé cancelou a sua viagem e pode ser ausência na abertura do Mundial

A abertura do Mundial pode ter um desfalque de peso. O Rei Pelé, considerado maior nome do futebol do planeta por muitos, tem um problema nas pernas, segundo informação da agência EFE. A dificuldade fez a lenda brasileira cancelar participação em uma conferência em uma importante universidade russa.

“Pelé não irá porque está se sentindo mal. Tem problemas nas pernas”, confirmou a assessoria do Rei, em comunicado.

No início desta semana, Pelé irá definir se estará apto para a abertura do Mundial, marcada para quinta-feira com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita.

Os problemas físicos passaram a ser rotina nos últimos anos na vida de Pelé. Aos 77 anos, o ex-jogador sofre com problemas de locomoção, usando com frequência o apoio de cadeira de rodas ou um andador.

Pelé é um dos principais convidados para o primeiro jogo do Mundial no estádio Lujniki, em Moscou. Ele já havia cancelado, em março, uma visita à Rússia, onde seria homenageado antes do amistoso entre a seleção da casa e o Brasil pelos 60 anos de sua estreia em Mundiais. Seu primeiro jogo foi justamente contra a União Soviética de Lev Yashin, em 1958, na Suécia.

Aos 77 anos, se submeteu nos últimos anos a diversas cirurgias – de coluna, fêmur e menisco – o que o obrigou a diminuir as aparições públicas. Os problemas de locomoção acompanham o ex-jogador nos últimos anos. Esteve no sorteio do Mundial, em 2017, em uma cadeira de rodas.

Problema vem aumentando

Pelé vem há anos batalhando contra um problema no quadril. Ele está em tratamento para se recuperar de malsucedida cirurgia de implante de prótese no quadril, em 2012. Depois disso, passou por mais duas operações.

Ele ainda reclama de dores, mas mostra significativa melhora na capacidade de locomoção. Em entrevista em 2016, chegou a dizer ter sido vítima de erro médico, algo que foi descartado.

Em junho de 2017, o ex-jogador também esteve na abertura da Copa das Confederações. A viagem à Rússia serviu para atender um compromisso com a fabricante de relógios suíça Hublot, da qual é embaixador. Ele participou da abertura de uma loja e de uma cerimônia na Praça Manej, próxima ao Kremlin.

Em janeiro, foi com um andador para participar da festa e abertura do Estadual do Rio, do qual foi embaixador. Deveria entregar a taça ao campeão em abril, mas os problemas físicos o impediram.

Liberação revisada

Tricampeão do mundo pela seleção brasileira, o ex-jogador Pelé, 77, havia recebido liberação dos seus médicos no final de maio para viajar à Rússia e acompanhar o Mundial. A informação chegou a ser confirmada por José Fornos, o Pepito, assessor pessoal e amigo próximo de Pelé há décadas.

Para conseguir ir ao Mundial, Pelé teria feito um tratamento intensivo com fisioterapeutas, até ouvir dos médicos que o esforço havia valido a pena e que poderia ir à Rússia.

Deixe seu comentário: