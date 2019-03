Pele de Porcelana no Brasil: conheça técnica que promete iluminação da pele

A técnica BBGLOW, que promove a iluminação da pele fazendo o efeito de make-up, está chegando ao Brasil. A empresa idealizadora tem como expectativa conquistar o país, afirmando que o tratamento traz inúmeros benefícios, já que é totalmente indolor, trata poros abertos, rugas finas, cobre manchas e disfarça olheiras, além de promover a cobertura de rosácea e estrias. O Produto utilizado é totalmente vegano.

Confira a o antes e depois:

O tratamento é composto de 70% de seruns vegetais, ricos em vitaminas, que revitalizam a pele através de células mãe vegetais, que são muito parecidas com as células mãe humanas. Os 30% do restante do tratamento são compostos por pigmentos vegetais. Possui também partículas de ouro 24K. O investimento é de R$1.500 e a duração na pele é de até 1 ano, pois se trata de uma técnica semi permanente.

