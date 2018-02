Pelé disse que Neymar é o melhor do mundo e está pronto para ser o líder da Seleção

Três vezes campeão mundial e melhor jogador de futebol da história, Pelé disse que Neymar é o melhor jogador do mundo e está pronto para liderar o Brasil ao hexacampeonato na Rússia. Em entrevista ao site da Fifa, o Atleta do Século apontou Alemanha, Argentina e até mesmo os donos da casa, a Rússia, como seleções que aparecem, ao lado do Brasil, como favoritas ao título.

“O Brasil sempre tem um time capaz de vencer a Copa do Mundo. E você sempre tem que respeitar a Alemanha. A Argentina é um time que tem o que precisa para ir longe, e mesmo a Rússia, que normalmente tem um time forte e vai ter a vantagem de jogar em casa.”

Para Pelé, a Seleção Brasileira necessita de tempo para se preparar e chegar como favorita na Copa da Rússia.

“Fomos mal em torneios recentes por causa do tempo de preparação. A maioria dos jogadores do Brasil está fora do país. Isso torna a vida do técnico muito difícil, é difícil construir um time. Mas individualmente, não tenho dúvida que os melhores jogadores do mundo são brasileiros.”

E, ao citar os melhores, Pelé incluiu Neymar como ‘superestrela’ ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi. Para o Rei do Futebol, o atacante do PSG mudou sua forma de jogar na seleção e está pronto para liderar o time de Tite.

“Em seu clube ele joga mais pelo lado esquerdo do ataque, e no Brasil fica mais centralizado, mais como um tradicional camisa 10. Isso é difícil, mas ele adaptou seu jogo. Neymar é o jogador-chave do Brasil, e ele se preparou para isso. Para mim, tecnicamente ele já é o melhor jogador do mundo. Tenho total certeza disso.”

Durante a entrevista, Pelé também relembrou grandes momentos que viveu na Copa do Mundo, como o gol na final contra a Suécia em 1958, que afirmou ter sido puro improviso, e a cabeçada na final de 1970 contra a Itália, onde falou ter sido um conselho de seu pai cabecear com os olhos abertos.

Também falou do papel de Feola, técnico do Brasil no Mundial de 1958. Segundo Pelé, o treinador lhe disse que era o melhor jogador do mundo e, mesmo assim, sempre precisaria respeitar os adversários e nunca poderia entrar em campo achando que venceria somente por estar lá.

Centro das atenções

O jogador brasileiro Neymar, de 25 anos, tornou-se o centro das atenções quando chegou ao PSG (Paris Saint-Germain), em agosto passado. Com a mesma rapidez, ele também passou a ser alvo de críticas de parte da imprensa francesa por conta de supostos privilégios no dia-a-dia do clube. Isso inclui dois fisioterapeutas particulares que o acompanham no clube e nas viagens e a liberação para se ausentar de treinos e embarcar rumo ao Brasil para resolver questões familiares, dentre outras regalias.

Um dos jogadores mais fechados do elenco, o francês Adrien Rabiot, falou sobre o tema em entrevista à revista “L’Equipe Magazine”. Ele admitiu os privilégios não só do jogador mais caro do mundo na atualidade, mas também de outra estrela, o francês Mbappé, 19 anos. Por outro lado, fez questão de elogiar o comportamento do camisa 10 brasileiro.

“Neymar é um cara muito simples no vestiário”, relatou. “Ele até poderia ser um pouco arrogante, mas não é o caso. Ele não se considera uma estrela. Sabemos que ele tem alguns privilégios, assim como Kylian, mas isso não me incomoda. Não tenho ciúmes dos companheiros”.

Deixe seu comentário: