Pelé é internado em hospital de Paris, após encontro com Mbappé

I met a young man called Kylian Mbappe and his parents last night in Paris at @hublot event. We talked goals, World Cups and watches – and there was a lot of laughter. @k.mbappe – you were such good company! // Eu encontrei com um jovem chamado Kylian Mbappe e seus pais ontem à noite em Paris, durante um evento da @hublot. Conversamos sobre gols, copas do mundo e relógios. Foi muito divertido. Kylian – você é uma ótima companhia! #HublotLovesFootball