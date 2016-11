Pelé e Maradona se solidarizam com vítimas de acidente com avião da Chapecoense

Dois dos maiores ídolos do futebol mundial, Pelé e Maradona se solidarizaram com as vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. O atleta do século postou em suas redes sociais uma mensagem de apoio às famílias.

“A família de futebol brasileiro está de luto. Isso é uma tragédia. Mando minhas condolências às famílias dos falecidos. Descansem em paz”, escreveu o perfil de Pelé no Twitter.

Mais tarde, no Instagram, o texto foi mais longo:

“Chapecoense é um time de uma cidade pequena do interior do estado de Santa Catarina. Eles chegaram no nível elite do futebol brasileiro e até do futebol sul-americano. Isso é uma tragédia. Mando minhas condolências às famílias dos falecidos e que Deus possa abençoar e consolar os seus entes queridos. Descansem em paz meus irmãos jovens.”

Maradona usou a página no Facebook para se declarar, a partir de agora, um torcedor da Chapecoense:

“Meus pêsames para os familiares da equipe da Chapecoense. E de todas as pessoas que faleceram no trágico acidente de avião, na Colômbia. Lamentavelmente esses rapazes, que vinham abrindo caminho no futebol, pegaram o avião errado. Desde hoje sou um torcedor da Chapecoense”, encerrou Maradona. (AG)

